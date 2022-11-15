Будапешт, 15 ноября, 2022, 17:10 — ИА Регнум. Европейцам нет смысла вводить девятый пакет антироссийских санкций, сообщил 15 ноября журналистам венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.

Estonian Foreign Ministry Петер Сийярто

Отметив, что санкционную политику в отношении России пора поменять, глава МИД Венгрии призвал «не прибегать к девятому пакету санкций». Тем более что поменять решение Москвы по теме б. УССР Брюссель всё равно не смог.

«Так в чём же тогда заключалась их цель?» — спросил дипломат, напомнив, что из ЕС со временем стали звучать заявления, будто на отказ России «от войны» санкции и не были рассчитаны.