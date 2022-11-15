Вашингтон, , 16:57 — REGNUM Встреча в Анкаре главы Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина и директора ЦРУ Уильяма Бернса проводилась для поддержания контактов стран, сообщает 15 ноября Bloomberg со ссылкой на координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби.

Уильям Джозеф Бёрнс

«Встреча была проведена для поддержания с Россией каналов связи по вопросам, которые касаются будущей безопасности наших стран», — сообщил Кирби.

Отметим, что Нарышкин и Бернс также обсудили вопрос обмена осуждёнными между Россией и США.

Напомним, вопрос обмена осуждёнными между РФ и США пока не урегулирован. Предполагается, что в рамках обмена в Россию вернётся осуждённый в США Виктор Бут.

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