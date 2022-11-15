Бали, Индонезия, , 19:51 — REGNUM Заявление главы Министерства иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И о том, что Китай выступил против исключения Российской Федерации из состава «Группы двадцати» и других международных площадок, стало поводом для обсуждения в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии об этом 15 ноября в социальной сети «ВКонтакте».

«Сказочные идиоты — Киев и США. Кто вам даст исключить Россию? Это Россия, кого хочешь, исключит, если ей так захочется!» — указывает Мария Н.

Многие пользователи сочли предложение об исключении России из «Группы двадцати» — идеей, родившейся в голове крайне неразумного человека. Забавно, что такими «предлагателями» выступили представители киевского неонацистского режима.

«Что за бред они придумали? С чего это нас нужно исключать из саммита?» — удивляется Рушана Б.

«Европейское и англосакское, а не мировое сообщество хочет исключения России. Для выше названных Россия — экономический и богатый ресурсами конкурент, вот и добиваются исключения», — поделилась своим мнением Татьяна М.

Некоторые комментаторы отмечают, что без России G20 просто потеряет какой-либо смысл. Собираться, чтобы обсуждать что? Точно в такой же капкан бессмысленности попала «Большая семёрка», откуда Россия вышла, оставив за собой русофобскую кучку, которая только и делает, что раз в год собирается, чтобы за нашей спиной нас же и покритиковать.

«А смысл «Большой двадцатки», если там не будет России?», — задаётся вопросом Лейла Я.

«Исключить захотели? Это невозможно. Сейчас без России никуда», — написала Мария В.

«Было очевидно, что «требования» Киева о нашем исключении будут проигнорированы. У них нет права на подобное. А мы слишком значимы в организации», — отметил Виктор Т.

Часть людей поблагодарила наших китайских товарищей, которые уже долгие годы занимают позицию разума, не скатываясь в оголтелую русофобию.

«На каком вообще основании они нас решили исключить-то? Всё правильно Китай аргументировал», — пишет Лейсан К.

«Китай, видимо, понимает, что следующий после России — он. В его интересах поддержать нас», — считает Иван М.

«Китай понимает, что без России нереально устроить мир в этом мире», — полагает Иван Г.

Нашлись и те, кто считает, что Российской Федерации и её друзьям пора пересобрать мировое устройство, чтобы в нём больше не было западного духа.

«Пора уже России с Китаем свою G20 набирать, из действительно цивилизованных стран, а не шестёрок США», — подметил Юркен Ю.

«Америке необходимо всю двадцатку держать в страхе. В страхе потенциальной ядерной войны. Это последний шанс. А иначе… А иначе получится, что олигархи просто делят свои зоны влияния, наплевав на народ. Нет, им надо показывать угрозу, чтобы не замечали очевидного», — указывает Димка Н.

Напомним, 15 ноября глава Министерства иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И заявил, открывая двустороннюю встречу с российским коллегой Сергеем Лавровым на саммите G20 на индонезийском острове Бали, о том, что Китай выступил против исключения Российской Федерации из состава «Группы двадцати» и других международных площадок.