София, 15 ноября, 2022, 16:28 — ИА Регнум. Крупный очаг туберкулеза животных (ТЖ) зарегистрирован в Пазарджикской области на юге Болгарии. Об этом 15 ноября сообщает БНР.

Alex Foto Корова

По предварительным данным, заболевание проявилось у коров на одной из региональных ферм.

На место заражения в срочном порядке выехали представители ветеринарной комиссии и группа санэпидстанции при министерстве здравоохранения Болгарии.

В регионе введен строгий карантин. Запрещается ввоз на территорию муниципалитета сельскохозяйственных и домашних животных, не прошедших программу профилактики и надзора, отменены сельскохозяйственные ярмарки и выставки.