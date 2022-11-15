В Болгарии зафиксирована вспышка туберкулеза среди животных
София, 15 ноября, 2022, 16:28 — ИА Регнум. Крупный очаг туберкулеза животных (ТЖ) зарегистрирован в Пазарджикской области на юге Болгарии. Об этом 15 ноября сообщает БНР.
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Корова
По предварительным данным, заболевание проявилось у коров на одной из региональных ферм.
На место заражения в срочном порядке выехали представители ветеринарной комиссии и группа санэпидстанции при министерстве здравоохранения Болгарии.
В регионе введен строгий карантин. Запрещается ввоз на территорию муниципалитета сельскохозяйственных и домашних животных, не прошедших программу профилактики и надзора, отменены сельскохозяйственные ярмарки и выставки.