Москва, 15 ноября, 2022, 16:03 — ИА Регнум. Сегодня, 15 ноября, по состоянию на 14:00 по мск январский фьючерс на нефть марки Brent в моменте снижается на 0,74%, до $92,42 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

ptra Добыча нефти

«14 ноября организация мировых экспортеров нефти ОПЕК выпустила обновленный ежемесячный отчет, из которого следует, что рост мировых запасов нефти в 2022 году демонстрирует четкий переход от дефицита к профициту в 1,1 млн б/с на рынке нефти в III квартале 2022 года.

ОПЕК также понизила прогноз по глобальному спросу на нефть в 2022 году на 0,1 млн баррелей в сутки, до 2,5 млн б/с. Снижение стоимости американского доллара тоже влияет на стоимость черного золота, так как нефть в них и котируется на рынке.

На этом фоне наиболее вероятно снижение котировок нефти марки Brent в район $90 за баррель до конца текущей недели.

А пойдут ли котировки ниже данной отметки большой вопрос, так как в организации ОПЕК+ обещали «защищать» эту цену, при необходимости снижая квоты на добычу», — пояснил эксперт.

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