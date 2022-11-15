Угледар, ДНР, 15 ноября, 2022, 16:00 — ИА Регнум. Вооруженные силы России нанесли огневое поражение опорному пункту ВСУ на угледарском направлении (ДНР), сообщил 15 ноября в своем телеграм-канале военкор Андрей Руденко.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

«Идет зачистка [сил противника] перед наступлением на этот город», — отметил Руденко.

Ранее военкоры сообщали об активизации боевых действий на угледарском направлении. 14 ноября в Министерстве обороны России заявили об освобождении села Павловка.