Москва, , 15:55 — REGNUM Несмотря на сложную международную политическую ситуацию и то, что Япония примкнула ко многим из незаконных рестрикций, введенных против России США и ЕС, заинтересованность в сохранении и развитии проектов «Сахалин-1» и «Сахалин-2» для наших стран остается взаимной, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «ИВА Партнерс» Артем Клюкин.

Проект «Сахалин-1» Rosneft.ru

«Для Японии поставки газа с Сахалина покрывают около трети потребностей, а возможности получения нефти дают возможность снизить зависимость от поставок из стран Персидского залива, которые могут прерваться в случае каких-то вооруженных конфликтов или технологических катастроф.

Для России же сотрудничество с Японией обеспечивает доступ к используемому на проектах оборудованию и его гарантийному обслуживанию.

Кроме того, в отличие от оппонентов, Россия сохраняет приверженность международному праву и не идет на конфискацию иностранных активов в нашей стране.

Теоретически это должно обеспечить защиту страны от попыток встречных исков в тот период, когда международные отношения начнут возвращаться в правовое русло.

Собственно, ВР также могла продолжить сотрудничество в проекте, получив долю в российском операторе, но давление со стороны властей США на компанию оказалось слишком сильно.

Но в дальнейшем, когда конфликт завершится и санкции будут сняты, нельзя исключать и возвращения западных игроков в проекты, если только их место не займут сейчас компании из Китая и Индии», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Японии назвали крайне значимым решение России о передаче Sodeco доли в «Сахалине-1».

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