Херсон, 15 ноября, 2022, 15:56 — ИА Регнум. Жителей Херсонской области продолжают перемещать в глубь региона, сообщил врио главы области Владимир Сальдо 15 ноября в эфире телеканала «Россия 24».

Александр Полегенько ИА REGNUM Автобус, прибывший в Джанкой, с переселенцами из Херсона

Он уточнил, что люди перемещаются по области или уезжают за её пределы в целях безопасности. Сальдо напомнил, что с правого на левый берег Днепра были перемещены более 115 тыс. человек.

«Эвакуация продолжается», — сказал Сальдо.

Часть переселенцев разместилась в Каховке, Новой Каховке, Алёшках, Голой Пристани, где у людей есть знакомые, друзья и родственники. ВСУ стали интенсивнее обстреливать левый берег, они достают до него не только ракетами, но и ствольной артиллерией, и миномётами.

«Теперь придется уезжать дальше», — сказал врио главы региона.

Как сообщало ИА REGNUM, о начале перемещения жителей правобережной части Херсонской области Сальдо объявил 18 октября.

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