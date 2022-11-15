Москва, 15 ноября, 2022, 15:43 — ИА Регнум. Российский нападающий Артём Дзюба заявил, что ушёл из турецкого клуба «Адана Демирспор», поскольку не хочет сидеть на скамейке запасных. Об этом 15 ноября он написал в соцсетях.

Вячеслав Евдокимов Артём Дзюба

По его словам, президент клуба пошёл ему навстречу, поэтому они разошлись «в добром, мирном ключе».

«Я ушёл, это было взвешенное решение, так как мне уже не 18 лет. Сидеть и смотреть матчи было бы не совсем правильно для меня», — написал Дзюба.

Напомним, в августе 2022 года Дзюба стал игроком «Адана Демирспор», однако уже в начале ноября объявил об уходе из клуба. Он сыграл в пяти матчах и забил один гол.