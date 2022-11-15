Бали, Индонезия, , 15:27 — REGNUM Участники саммита G20 на Бали надели традиционную для Индонезии одежду из батика на приветственный ужин, сообщает Detik.

Джоко Видодо Presidenri.go.id

Президент Индонезии Джоко Видодо и первая леди страны появились на ужине в традиционной балийской одежде.

Между тем, присутствовавшие гости, также надели одежду из батика. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо выбрал пурпурную рубашку из батика.

Президент Китая Си Цзиньпин появился в синей рубашке из батика. Тогда как премьер-министр Великобритании Риши Сунак и премьер-министр Индии Нарендра Моди надели рубашку из красного батика, а министр иностранных дел России Сергей Лавров — из синего батика.

На вечернем ужине также присутствовал ряд индонезийских лидеров и политиков. Среди них пятый президент Индонезии Мегавати Сукарнопутри и шестой президент Индонезии Сусило Бамбанг Юдойоно. К ужину также присоединился бывший вице-президент страны Юсуф Калла.

Как сообщало ИА REGNUM, Индонезия на саммите G20 поощряет облегчение долгового бремени развивающихся и бедных стран, учитывая, что их общий долг в настоящее время достиг $12,9 млрд.

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