София, 15 ноября, 2022, 15:26 — ИА Регнум. Представители Ассоциации виноделов Болгарии (НАВБ) объявили о намерении провести общенациональную забастовку с требованием к правительству выделить дополнительные средства на развитие отрасли и снизить акцизы на соответствующую алкогольную продукцию. Об этом 15 ноября сообщает БНР.

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По словам главы НАВБ Атанаса Василева, на сегодняшний день министерство сельского хозяйства Болгарии не реализовала ни одной программы финансирования соответствующих предприятий и частных хозяйств.

«Мы вынуждены самостоятельно выживать в непростых рыночных условиях, — резюмировал, в частности, Василев. — При этом государство усиливает налоговое давление и отказывается предоставлять нам льготы».

Напомним, виноделие в Болгарии традиционно является одним из основных видов сельскохозяйственного производства. В винодельческой сфере занято более 800 тыс. жителей страны.