Москва, 15 ноября, 2022, 15:17 — ИА Регнум. Госдума во втором и в третьем чтениях приняла закон о введении в России единого пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка, передает корреспондент ИА REGNUM 15 ноября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

«Поддержку получат все нуждающиеся в этом семьи, — заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. — На эти цели из федерального и региональных бюджетов будет направлено 1,7 трлн рублей».

Пособие можно будет получить с 1 января 2023 года, выплаты будут ежемесячными — на ребенка до достижения им возраста 17 лет и беременным женщинам.

Ранее речь шла о том, что новое пособие будет «универсальным», но ко второму чтению было решение отказаться от этого. Также в ходе обсуждения не нашли поддержки поправки, предполагающие единый размер такого пособия для всех регионов России.

Размер пособия будет зависеть от «комплексной оценки нуждаемости» и может составлять 50, 75 или 100% от прожиточного минимума на ребенка.

На пособие смогут рассчитывать только семьи с доходами ниже одного прожиточного минимума на человека с применением комплексной оценки нуждаемости.