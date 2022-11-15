Доха, 15 ноября, 2022, 15:10 — ИА Регнум. Самым дорогостоящим футболистом на чемпионате мира — 2022 в Катаре стал нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе. Об этом 15 ноября сообщает портал Transfermarkt.

Instagram.com k.mbappe Килиан Мбаппе

Стоимость Мбаппе оценивается в €160 млн. Второе место в этом списке занял форвард мадридского «Реала» Винисиус Жуниор (€120 млн). Замкнул тройку полузащитник Фил Фоден «Манчестер Сити» (€110 млн).

Также в первую десятку вошли Джамал Мусиала (Германия, €100 млн), Педри (Испания, €100 млн), Джуд Беллингем (Англия, €100 млн), Федерико Вальверде (Уругвай, €100 млн), Гарри Кейн (Англия, €90 млн), Букайо Сака (Англия, €90 млн) и Гави (Испания, €90 млн).