Москва, 15 ноября 2022, 16:56 — REGNUM Активное повышение ставки ФРС, начавшееся в середине марта, приносит результат, охлаждает в Америке спрос и сдерживает инфляцию. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 ноября заявил старший научный сотрудник Центра изучения проблем центральных банков ИПЭИ РАНХиГС Юрий Перевышин.
«Активное повышение ставки ФРС, начавшееся в середине марта, приносит результат, охлаждает спрос и сдерживает инфляцию. Из-за внутреннего лага монетарной политики уже принятые решения по ставке продолжат замедлять инфляцию и в 2023 году. Рост ставки продолжится, но меньшим темпом: на ближайшем заседании ФРС может повысить на ставку на 50 базисных пунктов. ФРС обладает достаточным арсеналом инструментов для снижения инфляции до 2% на горизонте двух лет», — сказал Перевышин.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Маргарита Васюнина объяснила, смогут ли США избежать экономической рецессии.