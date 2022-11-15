Москва, , 16:56 — REGNUM Активное повышение ставки ФРС, начавшееся в середине марта, приносит результат, охлаждает в Америке спрос и сдерживает инфляцию. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 ноября заявил старший научный сотрудник Центра изучения проблем центральных банков ИПЭИ РАНХиГС Юрий Перевышин.

ФРС США, Вашингтон AgnosticPreachersKid

«Активное повышение ставки ФРС, начавшееся в середине марта, приносит результат, охлаждает спрос и сдерживает инфляцию. Из-за внутреннего лага монетарной политики уже принятые решения по ставке продолжат замедлять инфляцию и в 2023 году. Рост ставки продолжится, но меньшим темпом: на ближайшем заседании ФРС может повысить на ставку на 50 базисных пунктов. ФРС обладает достаточным арсеналом инструментов для снижения инфляции до 2% на горизонте двух лет», — сказал Перевышин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Маргарита Васюнина объяснила, смогут ли США избежать экономической рецессии.