Москва, 15 ноября, 2022, 14:54 — ИА Регнум. В условиях давления со стороны западных стран, которые ввели антироссийские санкции, многие иностранные компании, действующие в России либо сократили продажи, либо вовсе ушли с отечественного рынка. Некоторые компании осторожничают, не уходя полностью из России, а лишь временно приостанавливая свою деятельность, завил корреспонденту ИА REGNUM профессор, и. о. заведующего кафедрой мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления Евгений Смирнов.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

«Такой подход показывает желание некоторых компаний, которые оценивают риски ведения бизнеса сегодня как высокие, в будущем вернуться на российский рынок, учитывая, что условия конкуренции на нем в будущем улучшатся, поскольку на рынке будет меньше игроков.

Россия также будет стремиться сохранить необходимый ей иностранный капитал и привлечь его в будущем, поэтому компаниям, остающимся на российском рынке, будут предоставляться льготы и благоприятствующие условия большие, чем ранее предусматривались режимом деятельности для иностранных инвесторов.

Несмотря на то, что уход многих зарубежных компаний из России затронул многие отрасли (некоторые, например, автомобилестроение, — очень серьезно), в результате инвестиционная политика страны может стать более выверенной и избирательной, направленной на выявление того капитала, который действительно необходим нашей стране.

Некоторые компании и вовсе не теряют интереса к российской экономике, в частности, в энергетике, где зарубежные игроки заинтересованы в обеспечении энергетической безопасности своих стран.

Пик ухода зарубежных компаний с российского рынка пришелся на первые месяцы после начала специальной военной операции, однако теперь многие компании изыскивают варианты закрепиться на рынке нашей страны, вплоть до возврата на него.

Это связано как с нежеланием терять потенциальную прибыль в России, так и с надеждой на сохранение вложенного в России капитала, поскольку многие компании, входя, были вынуждены продавать свои активы по заниженной стоимости. Тем более, что российское законодательство усложнило вывод капитала компаниям-нерезидентам.

К тому же, важным моментом является то, что компании из других стран (Азии, СНГ) приходят на российский рынок и быстро занимают освободившиеся места в отраслях, откуда ушли иностранные игроки.

Представляется, что нефтегазовый сектор, откуда ушли такие гиганты, как BP, ExxonMobil, станет наиболее привлекательной отраслью для привлечения иностранных инвестиций в Россию.

В целом, уход зарубежных компаний, отражаясь негативно на некоторых отраслях, впервые за всю новейшую историю позволяет по-иному взглянуть на инвестиционную политику страны и обозначить ее долгосрочные приоритеты, а также найти новые точки и контуры взаимодействия с крупнейшими развивающимися странами, не взирая на то, что десятилетиями навязывалось западными странами», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Япония считает значимым решение российских властей передать 30% доли в нефтегазовом проекте «Сахалин-1» японской корпорации Sodeco, заявил генсек японского правительства Хирокадзу Мацуно.

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