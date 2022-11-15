Бали, Индонезия, , 14:53 — REGNUM Киевский режим способен на провокационные действия в отношении «зерновой сделки», и это понимают Турция и страны Запада. Об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил 15 ноября журналистам по итогам своего участия в саммите «Группы двадцати» (G20) на Бали.

Сергей Лавров Mid.ru

Он напомнил, что из-за нарушения Киевом условий так называемой зерновой сделки Россия временно приостановила исполнение соглашения. Первая часть сделки, пояснил он, вывоз зерна с территории б. УССР, осуществляется. После того, как ВСУ использовали гуманитарный коридор для вывоза зерна в военных целях, Россия выполнение этой операции приостановила, затем в Киеве пообещали, что такое не повторится.

«Наши турецкие коллеги, да и западные коллеги имеют понимание, что они должны удерживать [киевский режим] от подобных неприемлемых действий», — сказал Лавров.

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