Москва, , 14:22 — REGNUM Россия и Япония последние 10 лет постепенно снижают объем сотрудничества. Всем известный взгляд Японии на несколько островов Южных Курил не давал возможности для развития сотрудничества по многим направлениям, заявил корреспонденту ИА REGNUM экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода.

Флаги России и Японии Rktps.com

«А усиление геоэкономической напряжённости под давлением США и вовсе вынудил Токио сократить деловое присутствие в России.

Такой подход, вполне очевидно, давно противоречит экономической логике. Вот почему прорыв в энергетическом сотрудничестве между Россией и Японией выглядит очень органичным.

Экономика страны Восходящего солнца более 10 лет испытывает энергетический голод, на фоне драматичного падения иены и ВВП экологически чистым газом легче запасаться из России, а не Австралии, как это происходило в последние годы.

Принятое решение даст Японии надёжного поставщика энергоресурсов и значительную экономию, привлекательные цены для нового экономического рывка, не говоря уже о десятках миллиардах долларов сверхприбыли в три ближайших года», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Япония считает значимым решение российских властей передать 30% доли в нефтегазовом проекте «Сахалин-1» японской корпорации Sodeco, заявил генсек японского правительства Хирокадзу Мацуно.

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