Ростов-на-Дону, , 14:28 — REGNUM В Азовском районе Ростовской области оперативно нашли двоих пациентов психдиспансера, сбежавших из лечебного учреждения. Инцидент случился в селе Пешково в минувшие выходные.

Психиатрическая больница Цитата из х/ф «Кавказская пленница». Реж. Леонид Гайдай. 1967. СССР

Двоих мужчин, один из которых ранее уже сбегал из лечебного учреждения, удалось найти через два часа, пишет телеграм-канал Don Mash. На руку сотрудникам полиции оказалась прохладная осенняя погода. Пациентам не удалось уйти далеко, так как у них с собой не было тёплых вещей.

Как сообщало ИА REGNUM, из психоневрологического интерната в Удмуртии в июле сбежали три пациента. В конце сентября пациент самовольно покинул лечебное учреждение в Приамурье.