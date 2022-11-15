Москва, , 14:18 — REGNUM Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина на заседании Госдумы заявила, что считает ключевым приоритетом восстановление системы международных расчётов, передает корреспондент ИА REGNUM 15 ноября.

Эльвира Набиуллина Дарья Драй © ИА REGNUM

«Очень большие сложности, санкционное давление на наших партнёров, но мы работаем со всеми странами, которые готовы с нами работать по выстраиванию разных инструментов альтернативных. Это нужно обязательно делать и цифровой рубль тоже видим и уже сейчас рассматриваем как приоритет развития функции трансграничных платежей», — сказала она.

Набиуллина отметила, что также часто поднимается тема по криптовалюте.

«Мы действительно выработали конценсусные некоторые предложения, и в ближайшую буквально неделю предполагается, что этот законопроект поступит в Государственную думу», — сказала глава ЦБ РФ.

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