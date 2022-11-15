Цхинвал, , 14:18 — REGNUM План-график по «оптимизации» министерства внутренних дел Южной Осетии, подписанный совместно с МВД России, предполагает сокращение 200 сотрудников, но в республике не могут выполнить данное условие. Об этом 14 ноября заявил на брифинге глава югоосетинского МВД Валерий Газзаев.

Флаг Южной Осетии

По его словам, сначала план исполняли безболезненно, увольняя тех, кто достиг пенсионного возраста, но со временем эту возможность исчерпали.

«Для нашего маленького общества такое решение стало бы катастрофой, и мы просто не могли пойти на это и опирались на тяжелое социально — экономическое положение в республике», — сказал министр.

Он сообщил, что югоосетинская сторона убедила Москву не доводить «оптимизацию» до конца. Кроме того, есть надежда, что в России в начале 2023 года выделят средства на увеличение зарплат сотрудникам МВД Южной Осетии, хотя это могут и отложить, учитывая трудности сложившейся ситуации.