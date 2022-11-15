Бали, Индонезия, , 14:09 — REGNUM Индонезия на саммите G20 поощряет облегчение долгового бремени развивающихся и бедных стран, учитывая, что их общий долг в настоящее время достиг $12,9 млрд, сообщает Antara.

Индонезия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Эксперт по макроэкономике и международным финансам министерства финансов Индонезии Вемпи Сапутра заявил, что ожидается, что саммит G20 вскоре примет решение об этой реструктуризации долга.

«Это делается для ускорения восстановления мировой экономики, особенно для бедных стран», — отметил Вемпи Сапутра.

До сих пор насчитывалось около 48 бедных стран, которые получили отсрочки по погашению долга, но отсрочки не являются решением, поскольку долг сохраняется. Высокое давление инфляции, а также экономический спад привели к тому, что Замбия и Чад испытывают трудности с выплатой долгов.

Индонезия также призывает развитые страны оказывать помощь в развитии инфраструктуры в бедных странах.

Как сообщало ИА REGNUM, первая леди Индонезии Ириана Джоко Видодо провела встречу с жёнами глав государств и правительств стран «Большой двадцатки» и представителями международных институтов в разгар саммита G20 на Бали.

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