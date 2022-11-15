Москва, , 14:52 — REGNUM Музыкант, шоумен и ведущий Александр Пушной выступил в эфире «Вечернего шоу» «Русского радио» в защиту подхода, который существует в телевизионных юмористических играх «Клуб весёлых и находчивых» (КВН). Ролик был опубликован 15 ноября на YouTube-канале компании.

Александр Пушной Скриншот с YouTube

Пушной, обсуждая тему высказываний бывших участников КВН в отношении клуба, сказал, что подобное поведения является частью «настроения КВНщика». «Он должен всегда говорить: «Вот в наше время было лучше», — отметил Пушной.

Музыкант также заявил, что передача имеет «огромные ограничения со всех сторон» и если их убрать, то КВН попросту «перестанет быть телевизионным проектом».

Напомним, в сентябре 2022 года капитан команды КВН «Парапапарам» Иван Абрамов раскритиковал подход к созданию комедийного шоу, которые ему не нравились. Он, в частности, заявил, что его раздражала сложная система согласования шуток.