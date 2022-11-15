Томск, , 14:07 — REGNUM Следователи организовали проверку информации о нападении стаи бездомных собак на ребёнка в Ленинском районе Томска. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Томской области.

Собака Dineshraj Goomany

Об инциденте 14 ноября сообщили местные жители в соцсетях. На кадрах размещённого в сети видеоролика видно, как на мальчика бросаются семь-восемь агрессивных собак. Спас ребёнка случайный прохожий.

В администрации города рассказали, что по сообщению вечером была поставлена ловушка, куда ночью попала одна из самок, вокруг которой концентрируются агрессивные кобели. Её доставили в пункт передержки, где животное стерилизуют. Сегодня, 15 ноября, службы отлова продолжают отлов собак.

В рамках проверки сотрудники СКР намерены дать оценку действиям должностных лиц городской администрации.

«Их действия будут проверены на предмет наличия состава преступления, предусмотренного ч.1 ст.293 УК РФ («Халатность»). По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — добавили в следствии.

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