Омск, , 16:12 — REGNUM В Омске следователи организовали проверку информации о нападении стаи бездомных собак на ребёнка. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Омской области.

Собака Dineshraj Goomany

О происшествии ранее сообщили пользователи соцсетей и журналисты. Как отмечается, девочку спасли прохожие.

«В ходе проверки будут выяснены все обстоятельства инцидента, действиям (бездействию) ответственных служб будет дана правовая оценка. По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение в порядке ст. 145 УПК РФ», — добавили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее руководство Омска поддержало инициативу властей Улан-Удэ о создании межрегиональной рабочей группы по решению проблемы бездомных животных.

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