Тирана, 15 ноября, 2022, 13:59 — ИА Регнум. Президент Азербайджана Ильхам Алиев 15 ноября прибыл с официальным визитом в Албанию. Об этом сообщает пресс-служба азербайджанского лидера.

Les Haines Флаг Албании

Отмечается, что официальная церемония встречи Алиева прошла во Дворце Бригад в Тиране. В ней принимал участие албанский президент Байрам Бегай.

По данным пресс-службы, главе Албании представили членов азербайджанской делегации, а представителей албанского руководства — Алиеву.

Стоит отметить, что Азербайджан является самым крупным инвестором для Албании.