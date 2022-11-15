Президент Азербайджана прибыл с официальным визитом в Албанию
Тирана, 15 ноября, 2022, 13:59 — ИА Регнум. Президент Азербайджана Ильхам Алиев 15 ноября прибыл с официальным визитом в Албанию. Об этом сообщает пресс-служба азербайджанского лидера.
Les Haines
Флаг Албании
Отмечается, что официальная церемония встречи Алиева прошла во Дворце Бригад в Тиране. В ней принимал участие албанский президент Байрам Бегай.
По данным пресс-службы, главе Албании представили членов азербайджанской делегации, а представителей албанского руководства — Алиеву.
Стоит отметить, что Азербайджан является самым крупным инвестором для Албании.