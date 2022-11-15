Москва, , 13:43 — REGNUM На российском туристическом рынок в будущем 2023 году ожижается снижение спроса — и в целом, и в сегменте бизнес-трэвел, в частности. Такой прогноз дал вице-президент АТОР и соучредитель Союза агентств делового туризма (САД) Александр Курносов, сообщается на сайте АТОР.

Туристы в Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

Курносова считает, что снижение спроса на турпоездки произойдет из-за того, что доходы населения России в 2023 году вряд ли будут расти. Также, вероятно, будет уменьшаться количество турагентств. При этом общая доходность бизнеса турагентств в РФ в 2023 году останется на уровне 2022 года.

По данным АТОР за три квартала 2022 года, въездной туризм в России сократился по сравнению с 2019 годом в объемах в 35 раз, выездной туризм — в 2,5 раза — с 40 млн выездов в 2019 году до 18 млн поездок в 2022 году.

Как сообщало ИА REGNUM, динамика на туры по России с кешбэком выросла в среднем в два раза.

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