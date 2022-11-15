Уфа, 15 ноября, 2022, 13:46 — ИА Регнум. Предостережение ООО «Лимакмаращавтодороги» допустившему задолженность по заработной плате объявила Гострудинспекция Башкирии. Об этом 15 ноября сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Татьяна Иващенко Копейки и рубли

Сообщается, что предприятие занимается строительством нового выезда из Уфы на автодорогу М-5.

«Работодатель подтвердил долги по оплате труда за октябрь 2022 года в размере 59,6 миллиона рублей перед 1336 иностранными работниками и обязался погасить задолженность до конца месяца с выплатой денежной компенсации за несвоевременный расчёт», — сообщает пресс-служба.

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