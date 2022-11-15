Уфа, 15 ноября, 2022, 13:31 — ИА Регнум. Проверку информации о нарушении трудовых прав работников ООО «Лимакмаращавтодороги» организовали сотрудники прокуратуры в Башкирии. Об этом 15 ноября сообщает пресс-служба республиканского надзорного ведомства в своем официальном телеграм-канале.

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«Установлено, что предприятие не выплатило 1336 сотрудникам заработную плату за октябрь 2022 года. Общая сумма долга составила почти 60 млн рублей», — сообщает пресс-служба.

Сотрудникам прокуратуры предстоит дать оценку действиям руководства предприятия на предмет соблюдения трудового законодательства, изучить финансовую документацию организации. Проверка продолжается.