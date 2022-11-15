Париж, , 13:25 — REGNUM Активного содействия в вопросе по решению продовольственной проблемы на фоне конфликта на территории б. УССР ждёт от «Группы двадцати» (G20) президент Франции Эммануэль Макрон. Об этом 15 ноября говорится в заявлении Елисейского дворца по итогам встречи французского лидера с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита G20 в Индонезии.

Макрон Иван Шилов © ИА REGNUM

«Дискуссия двух лидеров также касалась последствий конфликта [на территории б. УССР] для всего мира. Президент Макрон выразил пожелание, чтобы вклад стран G20 стал решающим в урегулировании продовольственной проблемы», — говорится в нём.

Также отмечается, что французский лидер напомнил об усилиях Парижа и Евросоюза и в том числе по вопросу вывоза зерна с территории б. УССР.

Как передавало ИА REGNUM, ранее Аgence France-Presse (AFP) сообщило, что в своём итоговом коммюнике саммита на индонезийском острове Бали страны — участницы «Группы двадцати» (G20) призовут продлить «зерновую сделку».