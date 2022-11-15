Париж, 1 апреля, 2022, 13:47 — ИА Регнум. Премьер-министр Франции Жан Касекс заявил, что избрание Марин Ле Пен«станет катастрофой для страны», передает BFM TV.

Florian DAVID Жан Кастекс

Отправляясь в город Карпантрас, чтобы поддержать кандидатуру Эммануэля Макрона на выборах президента страны, Жан Кастекс призвал быть «бдительными» из-за роста популярности кандидата от партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен.

«Избрание Марин Ле Пен было бы катастрофой для страны. Она делает вид, что изменилась, но это притворство», — заявил премьер-министр Франции.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние 24 часа во Франции выявили 169 311 случаев заражения коронавирусом.