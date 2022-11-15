Москва, , 13:24 — REGNUM Лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов направил официальное письмо главе Минобороны Сергею Шойгу с предложением увеличить денежное довольствие солдатам срочной службы до одного МРОТ, передает корреспондент ИА REGNUM 15 ноября.

Армия России Анна Рыжкова © ИА REGNUM

«Сейчас солдаты-срочники получают всего 2 тыс. рублей в месяц. Мы же предлагаем увеличить денежное довольствие до 15 279 рублей в месяц», — сказал Миронов.

Согласно действующему законодательству, военнослужащим, проходящим срочную службу по призыву, выплачивается денежное довольствие, состоящее из оклада по воинской должности и дополнительных выплат. В 2022 году денежное довольствие солдат-срочников составляет 2 тыс. рублей в месяц, при этом даже с учётом дополнительных выплат размер довольствия «срочников» остаётся крайне низким — в несколько раз меньше минимального размера оплаты труда, указал парламентарий.

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