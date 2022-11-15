Гамбург, Германия, 15 ноября, 2022, 13:27 — ИА Регнум. Останки советских солдат в захоронениях на территории Германии следует делить по национальному признаку, в частности — на русских и тех, кто родился на территории б. УССР. В таким предложением выступила Немецкая комиссия по военным захоронениям Гамбурга, сообщает газета Die Zeit.

Марина Каширская ИА REGNUM Братская могила

Предлагается дифференцировать останки при уходе за могилами. По словам управляющего директора региональной ассоциации Кристиана Любке, инициатива может затронуть воинские захоронения в Гамбурге, в которых покоятся останки примерно 1400 участников Великой Отечественной войны.

Вместе с тем отмечается, что предложение будет трудно реализовать. В документах Германии и западных союзников обычно указывалась национальность «русский» или «советский». Могут встречаться и указания на место рождения — Киев.

«Также солдаты могут быть казахами, прибалтами или белорусами», — пояснили журналисты.

В Немецкой комиссии по военным захоронениям подчеркнули, что в последние годы отказывались от участия в организации международной акции «Бессмертный полк».

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