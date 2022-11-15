Москва, 15 ноября, 2022, 13:09 — ИА Регнум. Сегодня, 15 ноября, по состоянию на 12:35 по мск январский фьючерс на нефть марки Brent дешевеет на 1,54%, до $91,71 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «ИВА Партнерс».

Цистерны нефть

«Прогнозы ОПЕК по спросу на нефть в 2022 и 2023 году показали снижение оценок. Также нефтебыков огорчает рост заболеваемости коронавирусом в Китае, который вновь угрожает замедлением экономического роста.

В то же время данные по буровой активности в США и Канаде показали положительную динамику, что также оказало давление на цену нефти.

На этом фоне цены ещё накануне пробили поддержку уровня $95 за баррель и продолжают снижение.

Тем не менее, среднесрочный тренд по нефти остается восходящим, а ограничения на экспорт российской нефти, хоть и не вступили ещё в силу, заставляют перевозчиков сокращать отгрузки.

Если сегодняшний отчет от Международного энергетического агентства также покажет снижение прогнозов по спросу, нефть может еще снизиться, но поддержка рубежа $90 остается сильной», — считает эксперт.

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