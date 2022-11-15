Кабул, , 12:53 — REGNUM Организация исламского сотрудничества (ОИС) впервые открыла своё представительство в Кабуле после прихода к власти талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Министр иностранных дел правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Амир Хан Моттаки заявил, что с открытием этого офиса отношения радикалов с исламскими странами улучшатся. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

Кабул Oxam

На церемонии открытия представительства Моттаки сказал, что представитель ОИС, помимо оказания гуманитарной помощи, будет играть свою роль в экономических и политических вопросах Афганистана.

Мохаммад Саид Аль-Аяш, глава представительства ОИС, заявил, что целью создания этого офиса является помощь народу Афганистана в социальной, экономической и политической сферах.

Согласно сообщению подконтрольного талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) информационного агентства «Бахтар», на церемонии открытия офиса присутствовали послы и представители Турции, Индонезии, Саудовской Аравии, Катара, Пакистана, Европейского союза и ООН, находящиеся в Кабуле.

Напомним, пока ни одна страна мира не признала режим талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).