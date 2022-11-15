Стокгольм, 15 ноября, 2022, 12:57 — ИА Регнум. В опросе, проведенном телеканалом SVT, подавляющее большинство представителей из 334 центров по оказанию психиатрической помощи по всей Швеции заявили, что медицинская отрасль уклоняется от ответственности и что пациенты, о которых следует заботиться застревают вместо этого в первично-санитарном звене.

Иван Шилов ИА REGNUM Швеция

Новый министр социальных дел Швеции Якоб Форссмед (Христианское демократы) также настроен критически.

«Тут у них не получилось работать на благо пациентов. Это вызывает беспокойство, когда отдельные пациенты чувствуют, что им нужно бороться за свое право получить помощь на должном уровне», — признался министр в интервью SVT.

Форссмед заверяет, что новое правительство Швеции хочет усилить национальное управление медицинской помощью и еще больше расширить первично-санитарное звено, чтобы лучше оценивать психическое здоровье пациентов.