Стокгольм, 15 ноября, 2022, 12:54 — ИА Регнум. Несколько электроэнергетических компаний в Швеции нажили целое состояние на стремительном росте цен, а в некоторых местах страны электроэнергетическими компаниями владеют муниципалитеты, которые также набивают бюджеты свободными средствами. Об этом пишет газета DN.

Иван Шилов ИА REGNUM Швеция

Так, например, в текущем году энергокомпания Tekniska verken в Линчёпинге, похоже, нарастила прибыль на 20 миллионов долларов до налогообложения по сравнению с 2021 годом. Именно это предприятие было самым прибыльным для местного бюджета — за 20 лет муниципалитету досталось 300 миллионов долларов, пишет издание.

В Вестеросе муниципалитет тоже получает пополнение казны через прибыль компании Mälarenergi. В прошлом году местные власти получили 118 миллионов крон, и, по прогнозам, такая же сумма будет и в будущем.