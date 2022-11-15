Владивосток, 15 ноября, 2022, 08:11 — ИА Регнум. Предприниматели Владивостока, занимающиеся продажей автомобилей, внесли свой вклад в поддержку участников СВО. Они за свой счёт отремонтировали и передали на фронт автомобиль повышенной проходимости УАЗ «Патриот». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе городской мэрии.

Гордума Владивостока В помощь фронту

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По словам одного из инициаторов благотворительной акции, предпринимателя Александра Павлова, УАЗ «Патриот» был выбран за свои эксплуатационные качества, высокую проходимость.

«Этот вседорожник поможет российским военнослужащим при передвижении по дорогам любых категорий, в том числе по пересеченной местности. Автомобиль «Патриот» хорошо зарекомендовал себя при эксплуатации в качестве патрульной машины в силовых структурах, армейских подразделениях», — добавил Павлов.

Ранее две многодетные семьи Владивостока приобрели для участников СВО бронированный пикап «Митсубиси L200». Машину передали бойцам на передовую.

Как сообщало ИА REGNUM, мобилизованные дальневосточники совершенствуют свои боевые навыки. В Хабаровском крае бойцы улучшают навыки вождения тяжёлой техники. В Приморье учатся точно попадать в цель.