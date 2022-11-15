Стокгольм, , 12:14 — REGNUM Швецию обвинили в том, что страна затруднила достижение договоренности по одному из ключевых вопросов во время климатического саммита в Египте COP27, пишет газета DN.

Швеция Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Речь, в частности, идет о том, что богатые страны должны компенсировать бедным ущерб и потери в результате изменения климата.

«Мы действительно не понимаем, почему Швеция не так сговорчива в вопросе компенсаций. Швеция должна играть более активную роль», — считает эксперт по вопросам климата Рэйчел Саймон.

Среди прочих, Дания и Бельгия пошли против линии Евросоюза, пишут шведские журналисты из DN, и пообещали дополнительные деньги бедным странам.

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