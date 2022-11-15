Москва, , 13:17 — REGNUM Любое жестокое действие требует государственного вмешательства. Об этом заявила РБК уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, комментируя появившееся не так давно видео, на котором запечатлён момент «казни» человека, которого представили как экс-бойца ЧВК «Вагнер», перебежавшего на сторону киевских неонацистов.

ЧВК Вагнер Иван Шилов © ИА REGNUM

«Я знаю об этом видео. Любая жестокость и противоправность требует вмешательства государства», — сказала Москалькова.

По её словам, на сегодняшний день российские следственные органы «занимаются проверкой этих фактов, установления истинного положения дел, чтобы определить, подлинные ли они и кто виновен в этих событиях».