В Петербурге завершили сезон разводки мостов на рукавах Невы
Санкт-Петербург, 15 ноября, 2022, 11:47 — ИА Регнум. В Петербурге завершился сезон разводки мостов на рукавах Невы. Об этом 15 ноября сообщили в пресс-службе ГБУ «Мостотрест».
Так, временно прекращается разводка Кантемировского, Гренадерского и Сампсониевского мостов на Большой Невке. При этом в исключительных случаях после завершения сезона навигации возможна разводка этих мостов для пропуска единичных судов.
Из-за технических работы до 19 ноября в ночное время будет перекрыто движение транспортных средств по Кантемировскому мосту. Помимо этого технологические разводки мостов проведут в декабре, для них будет отдельный график.
Отметим, что остальные мосты — на Неве, Большой и Малой Неве — продолжат разводить до 30 ноября. С графиком ежедневных разводок можно ознакомиться на сайте «Мостотреста».