Санкт-Петербург, 15 ноября, 2022, 12:01 — ИА Регнум. Жителям Санкт-Петербурга стали активнее предлагать работу дворниками и механизаторами для работы по уборке городских и дворовых территорий. Об условиях работы пишут на страницах городских районов в социальной сети, сообщает 15 ноября корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Дворники в Санкт-Петербурге зимой

Так, за работу дворником готовы будут платить 49 тыс. рублей в месяц, а механизаторам, которые умеют управляться с техникой, обещают 77 тыс. рублей. Ранее в Петербурге называли лишь примерный уровень оплаты труда таких работников.

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Потенциальным сотрудникам обещают возможность повышения квалификации, получения высшего образования, перспективы карьерного роста в сфере ЖКХ. Работникам обещают выдавать бесплатные приглашения в культурные учреждения города.

«При необходимости предоставляется бесплатное проживание в доходных домах города со всеми удобствами», — содержится в перечне условий для работников.

Напомним, что, по данным Смольного, Петербургу необходимо набрать 4363 работника ручного труда. На должность механизатора нужно набрать порядка тысячи человек.