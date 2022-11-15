Ясиноватая, ДНР, 15 ноября, 2022, 10:57 — ИА Регнум. Боевики преступного режима Киева вновь подвергли обстрелу город Ясиноватая в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 15 ноября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Артиллерия ВСУ

Отмечается, что обстрел Ясиноватой со стороны бандеровских формирования был зафиксирован в 10:48 (совпадает с мск) и в ходе него по городу было выпущено три снаряда калибра 152 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что вооружённые формирования преступного режима Киева в ночь на 15 ноября обстреляли населённый пункт Денежниково в ЛНР из американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS.