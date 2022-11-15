Санкт-Петербург, 15 ноября, 2022, 11:03 — ИА Регнум. Глава Северной столицы Александр Беглов исключил из совета по культуре и искусству при губернаторе Санкт-Петербурга актрису Ксению Раппопопорт, художника Покрас Лампаса (Арсения Пыженкова), бывшего заведующего отделом современного искусства Эрмитажа Дмитрия Озеркова и бывшего директора ЦВЗ «Манеж» Павла Пригару, следует из опубликованного постановления губернатора, сообщает 15 ноября корреспондент ИА REGNUM.

gov. spb.ru Александр Беглов

Согласно документу, изменения в состав совета были внесены 14 ноября. Контроль за выполнением постановления глава города возложил на вице-губернатора Санкт-Петербурга Бориса Пиотровского.

Напомним, Раппопорт, Пыженков, Озерков и Пригара открыто осудили специальную военную операцию Вооруженных Сил России. В конце минувшего лета комитет по культуре Петербурга не стал продлевать контракт с Пригарой, который возглавлял выставочное пространство с 2016 года. На его место исполнять обязанности директора была назначена Анна Ялова. А Озерков официально покинул свой пост в Эрмитаже в начале октября. По сообщениям СМИ, еще весной он уехал из России.

Совет по культуре и искусству в Петербурге был образован в 2011 году тогдашним губернатором Валентиной Матвиенко в целях реализации эффективной государственной политики Санкт-Петербурга в сфере культуры и искусства. В настоящий момент его председатель глава города Александр Беглов. В совет входят 50 деятелей культуры и искусства среди которых народный артист СССР Олег Басилашвили, народный артист России Николай Буров, писатель Евгений Водолазкин, художественный руководитель МДТ Лев Додин и многие другие.