Кабул, , 10:44 — REGNUM Маулави Хабиб-ур-Рахман Мансури, глава департамента по социальным и культурным вопросам муниципалитета Кабула, признался, что его деятельность в последние годы заключалась в «установке мин и организации засад». Об этом сообщает газета «8 Собх».

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В интервью национальному телевидению, подконтрольному талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ), он сообщил, что за последние двадцать лет устроил сотни засад и установил сотни мин.

Среди своих важнейших достижений Мансури упоминает случай в 2012 году, когда на установленной им мине подорвалась американская бронемашина и в завязавшемся бою было убито восемь американских солдат.

Он добавляет, что в этом бою в руки талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) попали образцы передового американского оружия, которого до этого у радикалов не было.

«У меня есть большой опыт и умение определять место засады и минной постановки», ― подчеркнул Мансури.

«В оружии моя специализация ― РПГ и пулемёты, которые я использовал в бою», ― добавил он.

По словам Мансури, в последние годы, помимо работы «агитатором» и «ответственным за вербовку», он также торговал мёдом, что приносило ему неплохой доход.

Чиновник талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) отметил, что был назначен на эту должность по специальному приказу муллы Хайбатуллы Ахундзада, лидера движения, но никак не ожидал этого.

Он добавил, что через некоторое время после падения республики ему позвонил маулави Амир Хан Моттаки, нынешний министр иностранных дел, и он приехал в Кабул впервые после прихода талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) к власти.

Глава департамента по социальным и культурным вопросам муниципалитета Кабула также говорит, что последние шесть месяцев он работал над книгой, которая скоро будет опубликована. По его словам, эта книга об «обязанностях и ответственности квартальных старост и юристов» разъясняет, как они должный выполнять свои функции.

Мансури рассказал, что имеет религиозное образование и значительную часть своей жизни провел в приграничном районе Пакистана в медресе «Дар-уль-Улум-Сирадж-ус-Салам.