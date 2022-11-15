Москва, 15 ноября, 2022, 10:30 — ИА Регнум. Слова Владимира Зеленского об отказе от новых Минских соглашений подтверждают нежелание Киева вести переговоры. Об этом 15 ноября сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

Он ответил на вопрос журналистов о том, подтверждают ли заявления Зеленского на саммите G20 позицию Киева о нежелании вести мирные переговоры с Москвой.

«Абсолютно подтверждает», — приводит слова Пескова РИА Новости.