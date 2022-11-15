Анкара, 15 ноября, 2022, 09:57 — ИА Регнум. Террористические организации перед осуществлением теракта получают приказ из США, заявил лидер турецкой партии «Родина» Догу Перинчек. Его слова приводит турецкая газета Aydınlık.

Личная страница в социальной сети Doğu Perinçek Догу Перинчек

«Сила, стоящая за атакой, очевидна. Неважно, какая террористическая организация нажимает на курок, приказ отдают США», — сказал политик.

Перинчек отметил, что Рабочая партия Курдистана (РПК), FETÖ (организация Фетхуллаха Гюлена), ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и другие подобные организации полностью управляются из Вашингтона.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 ноября в Стамбуле произошёл теракт, в результате которого погибли шесть человек, ещё 81 получил ранение. Среди пострадавших — трое граждан России. В исполнении теракта подозревается гражданка Сирии, связанная с Рабочей партией Курдистана.