Лидер турецкой партии: приказ о теракте в Стамбуле отдали из США
Анкара, 15 ноября, 2022, 09:57 — ИА Регнум. Террористические организации перед осуществлением теракта получают приказ из США, заявил лидер турецкой партии «Родина» Догу Перинчек. Его слова приводит турецкая газета Aydınlık.
«Сила, стоящая за атакой, очевидна. Неважно, какая террористическая организация нажимает на курок, приказ отдают США», — сказал политик.
Перинчек отметил, что Рабочая партия Курдистана (РПК), FETÖ (организация Фетхуллаха Гюлена), ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и другие подобные организации полностью управляются из Вашингтона.
Как сообщало ИА REGNUM, 13 ноября в Стамбуле произошёл теракт, в результате которого погибли шесть человек, ещё 81 получил ранение. Среди пострадавших — трое граждан России. В исполнении теракта подозревается гражданка Сирии, связанная с Рабочей партией Курдистана.