Париж, 15 ноября, 2022, 09:47 — ИА Регнум. В своём итоговом коммюнике саммита на индонезийском острове Бали страны — участницы «Группы двадцати» (G20) призовут продлить «зерновую сделку». Об этом 15 ноября сообщает Аgence France-Presse (AFP) со ссылкой на проект документа.

Зерно

Кроме того, отмечается, что также в итоговом совместном заявлении саммита G20 будет содержаться призыв к недопустимости какой-либо угрозы применения ядерного оружия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что мировому сообществу необходимо решительно противостоять попыткам политизации и вепонизации (использования в качестве оружия — Прим. ред.) продовольствия и энергетики.