Канберра, 15 ноября, 2022, 09:32 — ИА Регнум. Бизнес-лидеры Австралии надеются, что встреча между премьер-министром страны Энтони Альбанизом и лидером Китая Си Цзиньпином, которая состоится 15 ноября, поможет разблокировать миллиарды долларов в торговле между двумя странами. Об этом сообщил телеканал Nine News.

Ted86 Премьер-министр Австралии Энтони Альбаниз

Премьер-министр Австралии Альбаниз проведет долгожданные переговоры с Си в кулуарах саммита G20 на Бали поздно вечером 15 ноября по местному времени (глубокой ночью 16 ноября по Москве).

Дженнифер Уэстакотт, исполнительный директор Делового совета Австралии, заявила журналистам Nine News, что встреча станет «победой для Австралии» и возможностью восстановить экономические отношения с крупнейшим торговым партнером Канберры.

Последним австралийским премьер-министром, с которым встречался Си, был Малкольм Тернбулл в кулуарах саммита G-20 в Германии в 2016 году, хотя бывший лидер Скотт Моррисон провел короткую беседу с Си во время саммита G20 в 2019 году, но она была незапланированной.

С тех пор Китай ввел ряд официальных и неофициальных торговых барьеров для австралийских экспортеров, которые обходятся предприятиям в 20 миллиардов долларов в год.