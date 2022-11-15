Москва, , 08:41 — REGNUM ГА ООН сделала подкат под замороженные активы России, отметил член Совфеда Григорий Карасин.

Григорий Карасин Premier.gov.ru

«Даже наивному понятно, что подкат сделан под огромные суммы наших замороженных активов. Логика международного права и приличий отброшена в сторону», — отметил Карасин в телеграмм-канале.

Международный бандитизм, закрученный и систематизированный Вашингтоном и его ведомыми из «коллективного Запада» обретает всё новые формы, констатировал сенатор.

«Теперь ареной стала генеральная Ассамблея ООН, которая приняла резолюцию о репарациях Киеву от России», — добавил он.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Генассамблея ООН приняла проект резолюции о выплате Россией возмещения Киеву. Москва выступила против резолюции, указав на то, что документ «не выдерживает юридической критики» и является «ничтожной попыткой легализовать не легализуемое с точки зрения международного права».

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