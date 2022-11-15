Братислава, 15 ноября, 2022, 08:29 — ИА Регнум. Другом России является Словакия, многие жители которой поддерживают российскую сторону в конфликте с Киевом. Об этом 15 ноября заявил бывший словацкий премьер-министр Ян Чарногурский.

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«Да, конечно (Словакию можно назвать другом России), потому что даже во всех опросах общественного мнения, которые были проведены за последние три года или даже больше американским агентством более чем в 15 странах Евросоюза, на вопрос, кто больше всего помогал Словакии во время международного кризиса среди таких стран, как США, Германия, Россия, Китай, побеждал всегда вариант с Россией», — приводит его слова РИА Новости.

Также Чарногурский указал, что в сентябре 2022 года в стране был проведён опрос общественного мнения.

«Согласно опросу, 52%, а, значит, большинство словаков, проголосовало за поддержку России в … конфликте [территории б. УССР]. Вопреки этому (антироссийскому европейскому) режиму, это очень важный факт. Я замечал такие настроения с самого начала (конфликта)», — сказал экс-глава правительства Словакии.

При этом он уточнил, что понимание серьёзности ситуации на территории б. УССР растёт в странах Европы, и это также, по мнению Чарногурского, начали понимать и в США.

«Уже там (в США) люди голосуют за то, чтобы сократить военную поддержку [Киева]. Но, с другой стороны, все, что возможно понимать как успех [киевского режима], там используют как продолжение прежней политики тотальной поддержки Киева», — добавил бывший словацкий премьер-министр.

Как передавало ИА REGNUM, ранее британская газета Financial Times сообщила, что большинство стран «Большой двадцатки», принимающие участие в саммите G20 в Индонезии, якобы выступили с «решительным осуждением» действий России на территории б. УССР.